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Массовая драка произошла у 148-й школы в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников
Вчера в Екатеринбурге на Сортировке возле 148-й школы произошла массовая драка. Дошло до крови, пишут в телеграм-канале «Безумный ЕКБ», где опубликовали видео потасовки.
Сообщается, что драка началась из-за того, что кто-то оскорбил чужую маму.
В пресс-группе полиции сообщили, что в территориальный ОВД информация о драке не поступало, но пообещали, что уже начали проверку по сообщения в СМИ. На место выехали сотрудники полиции.
Сообщается, что драка началась из-за того, что кто-то оскорбил чужую маму.
В пресс-группе полиции сообщили, что в территориальный ОВД информация о драке не поступало, но пообещали, что уже начали проверку по сообщения в СМИ. На место выехали сотрудники полиции.
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