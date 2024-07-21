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Глава СК потребовал доклад по результатам расследования исчезновения 28-летнего уральца
Фото: Владислав Постников
Глава следственного комитета России потребовал доклад по результатам уголовного дела, возбужденного в связи с загадочным исчезновением 28-летнего Дмитрия Бондарева в посёлке Совхозный Белоярского района.
В последний раз Дмитрия видели 16 июня. Екатеринбургская «Комсомольская правда» сообщала, что в тот день его видел его 50-летний приятель, который спустя семь дней после пропажи товарища наложил на себя руки. Рядом с ним тогда нашли предсмертную записку со словами «Димку я не трогал».
По данным издания, в тот вечер с молодым человеком и его другом была 18-летняя девушка. Она рассказала, что вместе они просто сидели, пили виски и общались. На утро, с её слов, Дмитрия уже не было, а Александр сказал, что он просто ушёл, ничего не объяснив.
«В информационный центр СК России обратилась женщина о безвестном исчезновении её сына В июне текущего года мужчина ушёл из дома в неизвестном направлении. Проводимые поисковые мероприятия результатов не принесли»,
– говорится в сообщении СКР.
В последний раз Дмитрия видели 16 июня. Екатеринбургская «Комсомольская правда» сообщала, что в тот день его видел его 50-летний приятель, который спустя семь дней после пропажи товарища наложил на себя руки. Рядом с ним тогда нашли предсмертную записку со словами «Димку я не трогал».
По данным издания, в тот вечер с молодым человеком и его другом была 18-летняя девушка. Она рассказала, что вместе они просто сидели, пили виски и общались. На утро, с её слов, Дмитрия уже не было, а Александр сказал, что он просто ушёл, ничего не объяснив.
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