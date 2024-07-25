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Два человека погибли в ДТП на Серовском тракте
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня на 107-м километре трассы «Екатеринбург – Серов» в Невьянском районе произошла авария, которая унесла жизни двух человек. Ещё двое вследствие ДТП пострадали.
Как сообщили в УГИБДД Свердловской области, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел с проезжей части в лесной массив, где автомобиль врезался в дерево. В результате аварии погибли два пассажира – мужчина и женщина. Водителю и ещё одному пассажиру удалось выжить. Сейчас их спасают медики.
Госавтоинспекторы призывают водителей к осторожному вождению в период непогоды и советуют отказываться от резким манёвров.
Как сообщили в УГИБДД Свердловской области, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел с проезжей части в лесной массив, где автомобиль врезался в дерево. В результате аварии погибли два пассажира – мужчина и женщина. Водителю и ещё одному пассажиру удалось выжить. Сейчас их спасают медики.
Госавтоинспекторы призывают водителей к осторожному вождению в период непогоды и советуют отказываться от резким манёвров.
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