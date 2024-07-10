Возрастное ограничение 18+
Более чем в 9 раз выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Свердловской области за сутки площадь лесных пожаров выросла более чем в 9 раз. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана».
Согласно информации на сайте лесопожарной службы на 19 июля 02.00, в регионе было зарегистрировано 4 природных пожара на площади 84 гектаров. Вчера сообщалось только об 1 пожаре на площади 9 гектаров.
Накануне власти приняли постановление об отмене особого противопожарного режима. Он действовал в регионе с 12 апреля.
Напомним, что в Свердловской области продолжают собирать средства на автомобиль «Добровольцы быстрого реагирования», чтобы помогать в тушении лесных пожаров. Им до середины августа необходимо 600 тысяч рублей. Сбор производится на счет общественной организации содействия и развития экологических проектов «Мирные жители», поучаствовать в сборе и отслеживать его ход можно здесь.
Всего в России действует 193 на общей площади 363 157 гектаров. Самые крупные из них в Якутии (297 636 га) и в Забайкальском крае (55 620 га).
Согласно информации на сайте лесопожарной службы на 19 июля 02.00, в регионе было зарегистрировано 4 природных пожара на площади 84 гектаров. Вчера сообщалось только об 1 пожаре на площади 9 гектаров.
Накануне власти приняли постановление об отмене особого противопожарного режима. Он действовал в регионе с 12 апреля.
Напомним, что в Свердловской области продолжают собирать средства на автомобиль «Добровольцы быстрого реагирования», чтобы помогать в тушении лесных пожаров. Им до середины августа необходимо 600 тысяч рублей. Сбор производится на счет общественной организации содействия и развития экологических проектов «Мирные жители», поучаствовать в сборе и отслеживать его ход можно здесь.
Всего в России действует 193 на общей площади 363 157 гектаров. Самые крупные из них в Якутии (297 636 га) и в Забайкальском крае (55 620 га).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию