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В Свердловской области продолжают бороться с лесным пожаром на площади 9 гектаров
Фото: Владислав Постников
За сутки ситуация с лесными пожарами в Свердловской области не изменилась. В регионе продолжает действовать один природных пожар на площади 9 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба «Авиалесоохраны».
Напомним, что в Свердловской области «Добровольцы быстрого реагирования» собирают средства на автомобиль, чтобы помогать в тушении лесных пожаров. Продавец обещал придержать машину лишь до середины августа. К этому моменту нужно собрать 600 тысяч рублей. Сбор производится на счет общественной организации содействия и развития экологических проектов «Мирные жители», поучаствовать в сборе и отслеживать его ход можно здесь.
Всего в России действует 222 лесных пожара на общей площади 393 680 гектаров. Самые крупные в Якутии (276 983 га) и в Забайкальском крае (104 187 га).
Напомним, что в Свердловской области «Добровольцы быстрого реагирования» собирают средства на автомобиль, чтобы помогать в тушении лесных пожаров. Продавец обещал придержать машину лишь до середины августа. К этому моменту нужно собрать 600 тысяч рублей. Сбор производится на счет общественной организации содействия и развития экологических проектов «Мирные жители», поучаствовать в сборе и отслеживать его ход можно здесь.
Всего в России действует 222 лесных пожара на общей площади 393 680 гектаров. Самые крупные в Якутии (276 983 га) и в Забайкальском крае (104 187 га).
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