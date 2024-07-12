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На шесть гектаров сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
Фото: Владислав Постников
В Свердловской области продолжают вести борьбу с лесными пожарами. За минувшие сутки удалось сократить их площадь на 6 гектаров.
Как сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана», на 17 июля 02.00 в регионе действовал 1 пожар на площади 9 гектаров. Вчера лесопожарная служба сообщала о 2 пожарах на площади 15 гектаров.
Всего в России, по последним данным, действовало 223 природных пожара на общей площади 428 317 гектаров. Самые крупные пожары по-прежнему в Якутии (302 679 га) и в Забайкальском крае (114 121 га), хоть их площадь и сократилась по сравнению с прошлыми днями.
Напомним, что автомобиль для своих нужд «Добровольцы быстрого реагирования» нашли в Подмосковье, но продавец пообещал придержать машину лишь до середины августа. Чтобы успеть выкупить пожарную технику, волонтёрам нужно собрать 600 тысяч рублей. Сбор производится на счет общественной организации содействия и развития экологических проектов «Мирные жители», поучаствовать в сборе и отслеживать его ход можно здесь.
Как сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана», на 17 июля 02.00 в регионе действовал 1 пожар на площади 9 гектаров. Вчера лесопожарная служба сообщала о 2 пожарах на площади 15 гектаров.
Всего в России, по последним данным, действовало 223 природных пожара на общей площади 428 317 гектаров. Самые крупные пожары по-прежнему в Якутии (302 679 га) и в Забайкальском крае (114 121 га), хоть их площадь и сократилась по сравнению с прошлыми днями.
Напомним, что автомобиль для своих нужд «Добровольцы быстрого реагирования» нашли в Подмосковье, но продавец пообещал придержать машину лишь до середины августа. Чтобы успеть выкупить пожарную технику, волонтёрам нужно собрать 600 тысяч рублей. Сбор производится на счет общественной организации содействия и развития экологических проектов «Мирные жители», поучаствовать в сборе и отслеживать его ход можно здесь.
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