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В три раза сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
Фото: Владислав Постников
Несмотря на повышенную пожарную опасность в Свердловской области лесных пожарным удалось сократить площадь природных пожаров в три раза.
По данным пресс-службы авиалесоохранные, сегодня, 16 июля, до 02.00 регистрировалось 2 лесных пожара на площади 15 гектаров. Вчера лесопожарная служба сообщала о 3 пожарах на площади 45 гектаров.
Всего в России зафиксировано 276 пожаров на общей площади 633 925 гектаров. Самые крупные в Якутии (299 624 га) и Забайкальском крае (298 949 га).
По данным пресс-службы авиалесоохранные, сегодня, 16 июля, до 02.00 регистрировалось 2 лесных пожара на площади 15 гектаров. Вчера лесопожарная служба сообщала о 3 пожарах на площади 45 гектаров.
Всего в России зафиксировано 276 пожаров на общей площади 633 925 гектаров. Самые крупные в Якутии (299 624 га) и Забайкальском крае (298 949 га).
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