Возрастное ограничение 18+
Ещё один человек утонул в Свердловской области
Фото: Владислав Постников
Ещё одна трагедия произошла на свердловском водоёме. В Исинском водохранилище в Верхнесалдинском городском округе утонул 64-летний мужчина.
Сейчас обстоятельства трагедии выясняют инспектора ГИМС МЧС России и правоохранители, сообщили в МЧС.
«Вода не прощает беспечности. Ваша безопасность – ваша ответственность!», – напоминают спасатели.
Напомним, что четверо взрослых утонили в понедельник, ещё трое взрослых и один ребёнок погибли в выходные.
Сейчас обстоятельства трагедии выясняют инспектора ГИМС МЧС России и правоохранители, сообщили в МЧС.
В связи с этим гражданам напоминают о необходимости:
– купаться только на освидетельствованных пляжах;
– ныряй только в проверенных местах;
– плавать только в зоне, ограниченной буйками, на безопасном расстоянии от катеров и других судов;
– заходить в воду только в трезвом состоянии;
– следить за детьми у воды.
– купаться только на освидетельствованных пляжах;
– ныряй только в проверенных местах;
– плавать только в зоне, ограниченной буйками, на безопасном расстоянии от катеров и других судов;
– заходить в воду только в трезвом состоянии;
– следить за детьми у воды.
«Вода не прощает беспечности. Ваша безопасность – ваша ответственность!», – напоминают спасатели.
Напомним, что четверо взрослых утонили в понедельник, ещё трое взрослых и один ребёнок погибли в выходные.
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