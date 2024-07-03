Ещё один человек утонул в Свердловской области

В связи с этим гражданам напоминают о необходимости:

– купаться только на освидетельствованных пляжах;

– ныряй только в проверенных местах;

– плавать только в зоне, ограниченной буйками, на безопасном расстоянии от катеров и других судов;

– заходить в воду только в трезвом состоянии;

– следить за детьми у воды.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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