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Ещё четыре человека погибли на водоёмах Свердловской области
Фото: Владислав Постников
Ещё четыре трагических случая произошли на водоёмах Свердловской области. Только за минувшие сутки в регионе утонуло четыре человека. Столько же погибло в минувшие выходные. В этот раз все утонувшие взрослые мужчины.
Как сообщили в официальном телеграм-канале областного МЧС, двое утонувших купались в Екатеринбурге в реке Патрушиха и озере Калиновские разрезы, двое других в селе Липовое Туринского городского округа в реке Тура и в озере Балтым под Верхней Пышмой.
В случае, если вы стали свидетелем несчастного случая на воде, необходимо незамедлительно вызвать спасателей по номеру «112».
Как сообщили в официальном телеграм-канале областного МЧС, двое утонувших купались в Екатеринбурге в реке Патрушиха и озере Калиновские разрезы, двое других в селе Липовое Туринского городского округа в реке Тура и в озере Балтым под Верхней Пышмой.
«Все эти водоёмы считаются небезопасными и для купания запрещены»,
– напомнили спасатели.
В случае, если вы стали свидетелем несчастного случая на воде, необходимо незамедлительно вызвать спасателей по номеру «112».
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