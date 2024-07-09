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Травмированному катером молодому екатеринбуржцу сделали операцию
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Юноша, который накануне вечером попал под катер на Городском пруду Екатеринбурга, перенёс операцию на травмированной ноге. Она прошла успешно, молодой человек в сознании, но какое-то время будет находится под наблюдением врачей.
Своё текущее состояние пострадавший от прогулочного катера юноша описывает, как «шикарное» (так он выразился в общении с нашими коллегами с ресурса «Типичный Екатеринбург»). При этом он признаётся, что прооперированная нога болит.
По предварительной информации, которая прошла вчерашним вечером «по горячим следам», предполагалось, что пострадавший — несовершеннолетний подросток лет пятнадцати. На самом деле, юноше 18 лет (хотя выглядит он действительно моложе, поэтому неудивительно, что очевидцы приняли его за школьника).
Напомним также, что Уральская транспортная прокуратура заинтересовалась случаем на Городском пруду Екатеринбурга и начала проверку обстоятельств данного инцидента. Катер, который скрылся с места происшествия, ещё не найден.
Своё текущее состояние пострадавший от прогулочного катера юноша описывает, как «шикарное» (так он выразился в общении с нашими коллегами с ресурса «Типичный Екатеринбург»). При этом он признаётся, что прооперированная нога болит.
По предварительной информации, которая прошла вчерашним вечером «по горячим следам», предполагалось, что пострадавший — несовершеннолетний подросток лет пятнадцати. На самом деле, юноше 18 лет (хотя выглядит он действительно моложе, поэтому неудивительно, что очевидцы приняли его за школьника).
Напомним также, что Уральская транспортная прокуратура заинтересовалась случаем на Городском пруду Екатеринбурга и начала проверку обстоятельств данного инцидента. Катер, который скрылся с места происшествия, ещё не найден.
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Происшествием на Городском пруду Екатеринбурга заинтересовалась транспортная прокуратура
10 июля 2024
10 июля 2024