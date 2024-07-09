Происшествием на Городском пруду Екатеринбурга заинтересовалась транспортная прокуратура

– говорится в сообщении надзорного органа.

«В СМИ выявлена публикации о том, что на городском пруду в Екатеринбурге, катер наехал на молодого человека. Надзорными мероприятиями установлено, что пострадавшему 18 лет, бригадой скорой помощи он госпитализирован в больницу. Транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия»,