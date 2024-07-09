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Происшествием на Городском пруду Екатеринбурга заинтересовалась транспортная прокуратура
Фото: Владислав Постников
К установлению обстоятельств воднотранспортного происшествия на Городском пруду Екатеринбурга заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура. Ведомство намерено разобраться в случившемся и дать свою оценку.
Ранее очевидцы предполагали, что пострадавшему 15 лет. Напомним, что несчастный случай произошёл неподалёку от парка УрГУПС.
По словам пострадавшего молодого человека, он не видел, как на него едет моторная лодка, понял, что произошло, когда ногу разворотило лодочным винтом. Говорит: «Спасло, что только ногу (повредило)».
«В СМИ выявлена публикации о том, что на городском пруду в Екатеринбурге, катер наехал на молодого человека. Надзорными мероприятиями установлено, что пострадавшему 18 лет, бригадой скорой помощи он госпитализирован в больницу. Транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия»,
– говорится в сообщении надзорного органа.
Ранее очевидцы предполагали, что пострадавшему 15 лет. Напомним, что несчастный случай произошёл неподалёку от парка УрГУПС.
По словам пострадавшего молодого человека, он не видел, как на него едет моторная лодка, понял, что произошло, когда ногу разворотило лодочным винтом. Говорит: «Спасло, что только ногу (повредило)».
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