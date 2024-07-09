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Происшествием на Городском пруду Екатеринбурга заинтересовалась транспортная прокуратура

10.35 Среда, 10 июля 2024
Фото: Владислав Постников
К установлению обстоятельств воднотранспортного происшествия на Городском пруду Екатеринбурга заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура. Ведомство намерено разобраться в случившемся и дать свою оценку.

«В СМИ выявлена публикации о том, что на городском пруду в Екатеринбурге, катер наехал на молодого человека. Надзорными мероприятиями установлено, что пострадавшему 18 лет, бригадой скорой помощи он госпитализирован в больницу. Транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия»,

– говорится в сообщении надзорного органа.


Ранее очевидцы предполагали, что пострадавшему 15 лет. Напомним, что несчастный случай произошёл неподалёку от парка УрГУПС.

По словам пострадавшего молодого человека, он не видел, как на него едет моторная лодка, понял, что произошло, когда ногу разворотило лодочным винтом. Говорит: «Спасло, что только ногу (повредило)».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:30 Двукратный чемпион мира по самбо провел мастер-класс для детей в Верхней Пышме
19:20 На центральной площади Екатеринбурга почти на сутки запретят оставлять машины
19:03 Упавший на машину кусок бетона будет стоить екатеринбургским строителям более 100 тысяч
17:33 Процесс производства колбасы в Екатеринбурге контролируют с помощью МТС Линк
17:19 18 новых детекторов появятся в Свердловской области для мониторинга дорожной ситуации
17:08 Двое подростков на мопеде пострадали в ДТП в Первоуральском районе
15:38 Домушнику с опытом вынесли приговор в Екатеринбурге
15:03 В Белоярском районе в ДТП пострадал 16-летний мотоциклист
14:26 На 282-м километре Пермского тракта под Дружинино открыли путепровод
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