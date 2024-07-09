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Почти в два раза выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
Фото: Владислав Постников
Второй день подряд в Свердловской области увеличивается площадь лесных пожаров. На этот раз она выросла почти в два раза, достигнув почти 30 гектаров.
По данным пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана» на 10 июля 02.00, на территории региона действовало 2 пожара на площади, пройденной огнём, 29 гектаров. Вчера леспопожарная служба сообщала об 1 пожаре на площади 15 гектаров.
Всего в России на сегодняшний день действует 407 природных пожаров на общей площади 716 018 гектаров. Самые крупные по-прежнему в Забайкальском кране (466 715 га) и в Якутии (187 035 га).
Напомним, движение «Добровольцы быстрого реагирования» объявило сбор на пожарный автомобиль «Соболь» за 600 тысяч рублей. Сбор производится на счет общественной организации содействия и развития экологических проектов «Мирные жители», поучаствовать в сборе и отслеживать его ход можно здесь.
По данным пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана» на 10 июля 02.00, на территории региона действовало 2 пожара на площади, пройденной огнём, 29 гектаров. Вчера леспопожарная служба сообщала об 1 пожаре на площади 15 гектаров.
Всего в России на сегодняшний день действует 407 природных пожаров на общей площади 716 018 гектаров. Самые крупные по-прежнему в Забайкальском кране (466 715 га) и в Якутии (187 035 га).
Напомним, движение «Добровольцы быстрого реагирования» объявило сбор на пожарный автомобиль «Соболь» за 600 тысяч рублей. Сбор производится на счет общественной организации содействия и развития экологических проектов «Мирные жители», поучаствовать в сборе и отслеживать его ход можно здесь.
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