Возрастное ограничение 18+
В 7,5 раз выросла площадь природного пожара в лесах Свердловской области
Фото: Владислав Постников
За минувшие сутки площадь природного пожара, ранее обнаруженного огнеборцами в лесах Свердловской области, выросла в 7,5 раз.
По данным пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана» на 9 июля 02.00, на территории региона действовал 1 пожар на площади, пройденной огнём 15 гектаров. Вчера лесопожарная служба сообщала об 1 пожаре на площади 2 гектаров.
Всего на сегодняшний день в России действует 52 лесных пожара на площади, пройденной огнем 654 200 гектаров. Самые крупные из них в Забайкальском крае (432 322 га) и Якутии (163 454 га).
Напомним, движение «Добровольцы быстрого реагирования» объявило сбор на пожарный автомобиль «Соболь» за 600 тысяч рублей. Сбор производится на счет общественной организации содействия и развития экологических проектов «Мирные жители», поучаствовать в сборе и отслеживать его ход можно здесь.
По данным пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана» на 9 июля 02.00, на территории региона действовал 1 пожар на площади, пройденной огнём 15 гектаров. Вчера лесопожарная служба сообщала об 1 пожаре на площади 2 гектаров.
Всего на сегодняшний день в России действует 52 лесных пожара на площади, пройденной огнем 654 200 гектаров. Самые крупные из них в Забайкальском крае (432 322 га) и Якутии (163 454 га).
Напомним, движение «Добровольцы быстрого реагирования» объявило сбор на пожарный автомобиль «Соболь» за 600 тысяч рублей. Сбор производится на счет общественной организации содействия и развития экологических проектов «Мирные жители», поучаствовать в сборе и отслеживать его ход можно здесь.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию