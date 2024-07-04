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Новое возгорание обнаружили в лесах Свердловской области
Фото: Владислав Постников
За минувшие сутки в лесах в Свердловской области было обнаружено новое возгорание на относительно небольшой площади – 2 гектара. Об этом сообщает пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
По данным лесопожарной службы на 8 июля 02.00, на территории региона действовал 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнём 2 гектара. До этого о другом пожаре сообщалось на минувших выходных: 6 июля был зарегистрировано возгорание площадью 3 гектара.
Всего на территории России зафиксировано 349 лесных пожаров общей площадью 598 479 гектаров. Самые крупные из них в Забайкальском каре (391 695 га) и в Якутии (148 930 га).
По данным лесопожарной службы на 8 июля 02.00, на территории региона действовал 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнём 2 гектара. До этого о другом пожаре сообщалось на минувших выходных: 6 июля был зарегистрировано возгорание площадью 3 гектара.
Всего на территории России зафиксировано 349 лесных пожаров общей площадью 598 479 гектаров. Самые крупные из них в Забайкальском каре (391 695 га) и в Якутии (148 930 га).
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