Устроивший стрельбу екатеринбуржец сам явился в полицию для объяснений

– рассказал Горелых.

«Что, по его показаниям, и подтолкнуло достать из сейфа зарегистрированное охотничье ружье "МР 27 М". Выйдя на улицу, он сделал один предупредительный выстрел в воздух. В свою очередь нарушители спокойствия в ответ произвели несколько выстрелов. После чего все разошлись. К счастью, конфликтная ситуация закончилась без пострадавших»,