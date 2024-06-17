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Устроивший стрельбу екатеринбуржец сам явился в полицию для объяснений

15.39 Понедельник, 17 июня 2024
Фото предоставлено полицией
Екатеринбуржец, который вышел во двор с ружьем и устроил стрельбу в Пионерском районе, сам явился в полицию, чтобы объяснить свое поведение.

Как сообщил начальник пресс-службы свердловского управления МВД, вспыльчивым горожанином оказался ранее не судимый мужчина, 1982 года рождения, работающий электромонтажником в коммерческом предприятии, живущий с супругой и тремя детьми. Он рассказал, что накануне вечером он сделал замечание молодым людям по поводу того, что у них громко играла музыка, мешая отдыхать жильцам соседних домов, и попросил сделать потише. В ответ на это, с его слов, он получил хамство и угрозы.

«Что, по его показаниям, и подтолкнуло достать из сейфа зарегистрированное охотничье ружье "МР 27 М". Выйдя на улицу, он сделал один предупредительный выстрел в воздух. В свою очередь нарушители спокойствия в ответ произвели несколько выстрелов. После чего все разошлись. К счастью, конфликтная ситуация закончилась без пострадавших»,

– рассказал Горелых.


Валерий Горелых также добавил, что ружьё представители полиции изъяли и приобщили к проверочным материалам. Молодых людей, которые шумели поздно вечером, сейчас тоже ищут, чтобы дать их действиям правовую оценку. На данный момент известно, что им может грозить административная ответственность по статье 20.13 КоАП РФ – стрельба из оружия в не отведенных для этого местах – или уголовная по статье 213 УК РФ – хулиганство с применением оружия.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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