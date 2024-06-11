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Екатеринбуржец устроил стрельбу из-за шума во дворе
Скрин из видео: «Злой Екатеринбург» / Telegram
Накануне вечером в Пионерском районе Екатеринбурге на Советской произошла стрельба. На камеру видеонаблюдения у подъезда попал мужчина, который вышел во двор с ружьём и начал стрелять.
Видео опубликовали в телеграм-канале «Злой Екатеринбург». По словам очевидцев, мужчине не понравился шум во дворе.
В МВД сообщили, что информацию о произошедшем зарегистрировали в дежурной части ОП № 3 УМВД по Екатеринбургу. Мужчину сейчас ищут. Всех, кто знает о том, что произошло, просят обращаться в полицию.
Видео опубликовали в телеграм-канале «Злой Екатеринбург». По словам очевидцев, мужчине не понравился шум во дворе.
В МВД сообщили, что информацию о произошедшем зарегистрировали в дежурной части ОП № 3 УМВД по Екатеринбургу. Мужчину сейчас ищут. Всех, кто знает о том, что произошло, просят обращаться в полицию.
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