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Екатеринбуржец устроил стрельбу из-за шума во дворе

12.27 Понедельник, 17 июня 2024
Скрин из видео: «Злой Екатеринбург» / Telegram
Накануне вечером в Пионерском районе Екатеринбурге на Советской произошла стрельба. На камеру видеонаблюдения у подъезда попал мужчина, который вышел во двор с ружьём и начал стрелять.

Видео опубликовали в телеграм-канале «Злой Екатеринбург». По словам очевидцев, мужчине не понравился шум во дворе.

В МВД сообщили, что информацию о произошедшем зарегистрировали в дежурной части ОП № 3 УМВД по Екатеринбургу. Мужчину сейчас ищут. Всех, кто знает о том, что произошло, просят обращаться в полицию.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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21:52 В центре Екатеринбурга самокатчик упал прямо на проезжей части и разбил голову
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16:54 Три природных пожара обнаружили в Свердловской области
16:41 В Екатеринбурге в Чкаловском районе пропал 12-летний мальчик 
15:03 В тепличном хозяйстве опровергли информацию о десятке отравившихся йодно-борным соединением
14:48 В свердловском ГУФСИН рассказали об учениях по освобождению заложников на фоне захвата заложников в ростовском СИЗО
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