В Нижнем Тагиле погиб нарушитель-пешеход

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 19 июня, средь бела дня в Нижнем Тагиле погиб пожилой человек. Мужчина хотел перейти дорогу, но не стал дожидаться разрешающего сигнала светофора.Трагический случай произошёл в четыре часа дня на нижнетагильском Черноисточинском шоссе. Проезжую часть стал переходить пожилой мужчина, хотя для пешеходов горел «красный». Нарушитель был сбит автомобилем марки «Мерседес», за рулём которого сидел 26-летний водитель. Торопливый пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер практически моментально.По утверждению молодого водителя (к слову, часто нарушающего ПДД и только в этом году накопившем 20 «административок»), пешеход не просто вышел на проезжую часть, а выбежал перед иномаркой. Про погибшего известно, что это житель Нижнего Тагила. На момент гибели ему было 59 лет.