Смертельная авария произошла на Пермском тракте под Талицей





– сказали в пресс-группе. «На месте ДТП сотрудники полиции проводят процессуальные действия, движение транспорта на данном участке организовано в одну полосу, заторовой ситуации нет. По данному факту органы внутренних дел проводят расследование»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Под Талицей в Нижнесергинском районе на 243-м километре трассы «Пермь – Екатеринбург» произошла смертельная авария с участием «Лады» и «Камаза». В результате ДТП погиб водитель легковой машины.По данным свердловского УГИБДД, водитель «Лады», выезжая с участка, где проводились дорожные работы, не убедился в безопасности своего манёвра и лоб в лоб столкнулся с грузовиком. В результате аварии мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой. Известно, что погибший жил в посёлке Ачит.По словам водителя «Камаза», он ехал в сторону Перми, когда перед ним выскочил легковой автомобиль. Предотвратить столкновение он не смог.