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В Каменске-Уральском умерла новорождённая малышка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском умерла малышка, которая успела прожить и первый месяц своей жизни. Утром 18 июня, после застолья, 22-летняя мать обнаружила младшую дочь без признаков жизни, пишет «Инцидент Каменск-Уральский».
По данным сообщества, молодая мать пришла домой в позднее время в состоянии алкогольного опьянения и легла рядом с дочкой, а уже на утро обнаружила малышку холодной. Утверждается, что у неё осталось еще три ребёнка.
Официальных комментариев от СК по поводу трагедии ещё не было.
По данным сообщества, молодая мать пришла домой в позднее время в состоянии алкогольного опьянения и легла рядом с дочкой, а уже на утро обнаружила малышку холодной. Утверждается, что у неё осталось еще три ребёнка.
Официальных комментариев от СК по поводу трагедии ещё не было.
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