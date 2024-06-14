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В посёлке Исеть погибла мать двоих детей
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В понедельник, 17 июня, ближе к вечеру соцсети Екатеринбурга завалило сообщениями о том, что на железнодорожных путях в посёлке Исеть лежит мёртвая женщина. Сегодня стали известны подробности, что же произошло.
Хоть в сообщениях и говорилось, что возле трупа не заметно крови, первая догадка, приходившая всем, кто видел фото, сопровождавшее тревожное сообщение, оказалось верным. Да, женщину сбил поезд. Погибшей оказалась 55-летняя уралочка, работница завода «ВИЗ-Сталь» и мать двух детей Елена Сажина. Городской портал E1.RU приводит пояснения её брата:
Окончательной официальной версии произошедшего пока нет — представители правоохранительных органов проводят проверку и собирают информацию с тем, чтобы вынести заключение о причинах гибели женщины и установлении возможного виновника данного ЧП.
Хоть в сообщениях и говорилось, что возле трупа не заметно крови, первая догадка, приходившая всем, кто видел фото, сопровождавшее тревожное сообщение, оказалось верным. Да, женщину сбил поезд. Погибшей оказалась 55-летняя уралочка, работница завода «ВИЗ-Сталь» и мать двух детей Елена Сажина. Городской портал E1.RU приводит пояснения её брата:
«Елена возвращалась с работы, своим обычным маршрутом, она была трезвой. Она подошла к переезду, один поезд проехал, Лена пошла, а там тут же второй, встречный поезд поехал, и она попала под него. Из-за шума уходящего поезда встречный было не слышно. Нелепая случайность, она просто по невнимательности пошла».
Окончательной официальной версии произошедшего пока нет — представители правоохранительных органов проводят проверку и собирают информацию с тем, чтобы вынести заключение о причинах гибели женщины и установлении возможного виновника данного ЧП.
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