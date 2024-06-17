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В полиции прокомментировали поножовщину на Уралмаше
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня днём на Уралмаше женщина пырнула мужчину. Сейчас пострадавший находится в больнице. В полиции сообщили, что его жизни сейчас ничего не угрожает.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл примерно в 14.15. Конфликт, заснятый очевидцами, опубликовали в телеграм-канале «Бандитский центр». На кадрах видно, как мужчина ударяет женщину по лицу, после чего она бьет обидчика по спине. Непонятно был ли в этот момент в руке у горожанки нож, или она ранила мужчину до этого. Крови на видео не видно.
Подозреваемая сейчас задержана. Обстоятельства конфликта выясняются.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл примерно в 14.15. Конфликт, заснятый очевидцами, опубликовали в телеграм-канале «Бандитский центр». На кадрах видно, как мужчина ударяет женщину по лицу, после чего она бьет обидчика по спине. Непонятно был ли в этот момент в руке у горожанки нож, или она ранила мужчину до этого. Крови на видео не видно.
«Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Ему оказана необходимая помощь. По имеющейся информации жизни пострадавшего ничего не угрожает. Мужчина также заявил, что не имеет претензий к задержанной»,
– сообщили в городском УМВД.
Подозреваемая сейчас задержана. Обстоятельства конфликта выясняются.
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