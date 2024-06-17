В полиции прокомментировали поножовщину на Уралмаше

– сообщили в городском УМВД.

«Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Ему оказана необходимая помощь. По имеющейся информации жизни пострадавшего ничего не угрожает. Мужчина также заявил, что не имеет претензий к задержанной»,