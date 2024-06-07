Под Первоуральском водителя легковушки раздавило брёвнами

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На автодороге «Первоуральск — Шаля» случилось ДТП со смертельным исходом. Погибший — водитель легковой иномарки, на которую с лесовоза высыпались брёвна.Столкновение автомобиля марки «Ниссан» и грузовой машины «Скания», перевозившей спиленные сосны, произошло сегодня, 13 июня, в 15.40 часов. По данным Госавтоинспекции на 30 километре автодороги «Первоуральск-Шаля» водитель легковой машины по какой-то причине выехал на встречную полосу, где в этот момент двигалась груженная спиленным лесом «Скания». При ударе обе машины съехали в кювет. При этом прицеп грузовика завалился на бок и с него на легковушку посыпались верхние ряды брёвен. Водитель «Ниссана» погиб на месте.Был ли водитель мужчина 1982 года рождения раздавлен бревнами или получил смертельные травмы секундами ранее, при столкновении с грузовиком, определит судмедэкспертиза.Госавтоинспекция Свердловской области о трагическом происшествии сообщает так же, что погибший проживал в Екатеринбурге. Водитель грузовика — почти его одногодка (он 1984 года рождения).