Сотрудники ГИБДД сбили в ходе погони питбайк с двумя детьми в Свердловской области





— прокомментировали в ГИБДД по Свердловской области

Напоминаем, что управление транспортом несовершеннолетними, не имеющими на это специального права, недопустимо. Сотрудники полиции нацелены на отстранение таких лиц от процесса движения в рамках действующего законодательства и привлечение законных представителей к ответственности, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сотрудники ГИБДД сбили в ходе погони питбайк с двумя детьми. Инцидент произошел накануне в Новоуральске в районе гаражей и городской свалки. Очевидцы и родители детей тут же окружили полицейских, из-за чего им пришлось вызывать своих коллег на помощь. Едва не дошло до потасовки — сотрудник ГИБДД хотел силой посадить внутрь служебного автомобиля ребенка, бывшего за рулём питбайка, Сотрудники Госавтоинспекции на месте говорили, что приняли меры для остановки мини-мотоцикла, потому что его водитель отказался останавливаться.Родители и очевидцы ДТП в то же время обвиняли сотрудников ГИБДД в том, что они своими действиями подвергли жизнь детей опасности. По предварительной информации, у одного из мальчиков сломан голеностоп, второй отделался ушибами. Кроме того, очевидцы заметили, что полицейские уже после ДТП отогнали свою служебную Lada Vesta на несколько метров, обвинив их тем самым в нарушении ПДД.В ГИБДД по Свердловской области пообещали провести проверку действий своих сотрудников.