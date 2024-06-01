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Сотрудники ГИБДД сбили в ходе погони питбайк с двумя детьми в Свердловской области

14.52 Воскресенье, 9 июня 2024
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Сотрудники ГИБДД сбили в ходе погони питбайк с двумя детьми. Инцидент произошел накануне в Новоуральске в районе гаражей и городской свалки. Очевидцы и родители детей тут же окружили полицейских, из-за чего им пришлось вызывать своих коллег на помощь. Едва не дошло до потасовки — сотрудник ГИБДД хотел силой посадить внутрь служебного автомобиля ребенка, бывшего за рулём питбайка, Сотрудники Госавтоинспекции на месте говорили, что приняли меры для остановки мини-мотоцикла, потому что его водитель отказался останавливаться.

Родители и очевидцы ДТП в то же время обвиняли сотрудников ГИБДД в том, что они своими действиями подвергли жизнь детей опасности. По предварительной информации, у одного из мальчиков сломан голеностоп, второй отделался ушибами. Кроме того, очевидцы заметили, что полицейские уже после ДТП отогнали свою служебную Lada Vesta на несколько метров, обвинив их тем самым в нарушении ПДД.

В ГИБДД по Свердловской области пообещали провести проверку действий своих сотрудников.

Напоминаем, что управление транспортом несовершеннолетними, не имеющими на это специального права, недопустимо. Сотрудники полиции нацелены на отстранение таких лиц от процесса движения в рамках действующего законодательства и привлечение законных представителей к ответственности, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей

— прокомментировали в ГИБДД по Свердловской области



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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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10:59 От клещей пострадали более 14 тысяч свердловчан
10:26 В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Уральские сказы конструктивизма»
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20:43 Екатеринбург может лишиться ещё одного уголка природы
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