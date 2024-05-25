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В свердловских лесах вспыхнул природный пожар
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Предостережение синоптиков Уральского гидрометцентра высокой пожарной опасности в Свердловской области имело основание. Специалисты лесопожарной службы по итогам минувших суток зарегистрировали в местных лесах крупное возгорание.
По данным пресс-службы ФБУ «Авиалесоохраны» на 31 мая 02.00, на землях лесного фонда действовал один пожар на площади, пройденной огнем 20 гектаров.
Всего в России на сегодняшний день зафиксировано 62 природных пожара на общей площади 88 632 гектаров.
Напомним, что накануне свердловские власти запретили ходить в лес. Запрет продлится до 21 июня.
По данным пресс-службы ФБУ «Авиалесоохраны» на 31 мая 02.00, на землях лесного фонда действовал один пожар на площади, пройденной огнем 20 гектаров.
Всего в России на сегодняшний день зафиксировано 62 природных пожара на общей площади 88 632 гектаров.
Напомним, что накануне свердловские власти запретили ходить в лес. Запрет продлится до 21 июня.
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