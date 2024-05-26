Возрастное ограничение 18+
Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности на юге Свердловской области
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области о высокой пожарной опасности в южных районах региона.
Предупреждение было объявлено на сайте ФГБУ «Уральское УГМС». Ожидается, что высокая пожарная опасность будет сохраняться на протяжении двух дней: 29 и 30 мая.
Напомним, что вчера, 28 мая, в деревне Берёзовска в Артинском районе, который как раз находится на юге Свердловской области, вспыхнул крупный пожар, охвативший 10 частных домов.
Предупреждение было объявлено на сайте ФГБУ «Уральское УГМС». Ожидается, что высокая пожарная опасность будет сохраняться на протяжении двух дней: 29 и 30 мая.
Напомним, что вчера, 28 мая, в деревне Берёзовска в Артинском районе, который как раз находится на юге Свердловской области, вспыхнул крупный пожар, охвативший 10 частных домов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию