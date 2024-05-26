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Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности на юге Свердловской области

09.24 Среда, 29 мая 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области о высокой пожарной опасности в южных районах региона.

Предупреждение было объявлено на сайте ФГБУ «Уральское УГМС». Ожидается, что высокая пожарная опасность будет сохраняться на протяжении двух дней: 29 и 30 мая.

Напомним, что вчера, 28 мая, в деревне Берёзовска в Артинском районе, который как раз находится на юге Свердловской области, вспыхнул крупный пожар, охвативший 10 частных домов.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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18:24 Повреждённый путепровод на «Урале» частично отремонтирован
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16:10 Пожар в нижнетагильской многоэтажке унёс жизнь пожилого мужчины
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