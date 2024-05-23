Возрастное ограничение 18+
ЕКАД встал в глухую пробку из-за столкновения большегрузов
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня с самого утра ЕКАД стоит в глухой пробке. Как оказалось на 21-м километре трассы столкнулись два большегруза из-за того, что один из них не выдержал дистанцию.
Как сообщает «Е1» со ссылкой на городскую ГИБДД, авария произошла из-за того, что виновник ДТП уснул за рулём. В результате столкновения он получил травмы различной степени тяжести. Ему оказывают медицинскую помощь.
Больше в аварии никто не пострадал, если не считать водителей, которым пришлось надолго застрять в дорожном заторе протяженностью около трёх километров.
Как сообщает «Е1» со ссылкой на городскую ГИБДД, авария произошла из-за того, что виновник ДТП уснул за рулём. В результате столкновения он получил травмы различной степени тяжести. Ему оказывают медицинскую помощь.
Больше в аварии никто не пострадал, если не считать водителей, которым пришлось надолго застрять в дорожном заторе протяженностью около трёх километров.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию