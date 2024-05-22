В Нижнем Тагиле катавшийся с отцом на велосипедах мальчик попал под машину





– сказали в пресс-группе. «Госавтоинспекция напоминает взрослым, что именно они должны демонстрировать правильный пример поведения на дорогах и исключать ситуации, создающие угрозу жизни и здоровью ребенку. Берегите детей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле девятилетний мальчик, катаясь вместе со своим отцом на велосипедах по проезжей части, попал под машину. В результате ДТП его с травмами головы увезли в больницу, сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области.В разговоре с госавтоинспекторами отец пострадавшего мальчика рассказал, что он вместе с сыном ехал на велосипедах из магазина домой. О том, что ребёнку до 14 лет запрещено ездить по проезжей части на велосипеде, он знал, однако проигнорировал данное правило. Кроме этого, мужчина пренебрег защитной экипировкой и световозвращающими элементами на одежде, которые должны были быть у мальчика. По мнению отца, ребёнок попал под машину из-за того, что забыл показать рукой, что он собирался поворачивать.Сейчас правоохранители намерены привлечь отца по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего, а также в преддверии летних каникул посетить образовательное учреждение, где учится ребёнок, чтобы провести с детьми профилактические беседы.