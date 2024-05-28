Пожар в Краснотурьинске унёс две жизни

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Накануне вечером в городе Краснотурьинске Свердловской области произошёл пожар в жилом доме. В огне погибли две женщины.Пожар случился 28 мая на улице Ленина в Краснотурьинске. Прибывшие пожарные оперативно устранили возгорание, но выяснилось, что пожилая хозяйка загоревшейся квартиры —женщина 1959 года рождения — уже мертва. Неподалёку с ней нашли ещё один женский труп. Как оказалось чуть позже, второй погибшей была подруга старушки, местная жительница 1972 года рождения. При осмотре двух тел признаком криминальной смерти специалисты не обнаружили. Точную причину смертей установят в ходе судебно-медицинских экспертиз, — как пояснил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.В пожаре рисковали погибнуть ещё два человека — мужчины, которые во время возгорания тоже находились в квартире. Им, однако, удалось пережить катастрофу, хотя без вреда для здоровья не обошлось. Один из них надышался дыма так сильно, что был госпитализирован.По факту пожара с двумя смертями следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки. Предварительно следователями установлено, что возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнём при курении. Для определения точной причины пожара проводится пожарно-техническая экспертиза.