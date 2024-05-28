Возрастное ограничение 18+

Пожар в Краснотурьинске унёс две жизни

20.08 Среда, 29 мая 2024
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Накануне вечером в городе Краснотурьинске Свердловской области произошёл пожар в жилом доме. В огне погибли две женщины.

Пожар случился 28 мая на улице Ленина в Краснотурьинске. Прибывшие пожарные оперативно устранили возгорание, но выяснилось, что пожилая хозяйка загоревшейся квартиры —женщина 1959 года рождения — уже мертва. Неподалёку с ней нашли ещё один женский труп. Как оказалось чуть позже, второй погибшей была подруга старушки, местная жительница 1972 года рождения. При осмотре двух тел признаком криминальной смерти специалисты не обнаружили. Точную причину смертей установят в ходе судебно-медицинских экспертиз, — как пояснил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

В пожаре рисковали погибнуть ещё два человека — мужчины, которые во время возгорания тоже находились в квартире. Им, однако, удалось пережить катастрофу, хотя без вреда для здоровья не обошлось. Один из них надышался дыма так сильно, что был госпитализирован.

По факту пожара с двумя смертями следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки. Предварительно следователями установлено, что возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнём при курении. Для определения точной причины пожара проводится пожарно-техническая экспертиза.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Пожар в нижнетагильской многоэтажке унёс жизнь пожилого мужчины
28 мая 2024
Один природный пожар обнаружили в Свердловской области
25 мая 2024
В Екатеринбурге произошел пожар возле склада самокатов
25 мая 2024
Масштабный пожар случился в Среднеуральске
27 мая 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

На фоне борьбы за порядок НТО в Екатеринбурге плодятся новые киоски... под видом ярмарок

И своим внешним видом эти киоски и палатки заставляют вспомнить 1990-е...
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:13 Пострадавшая в ДТП на территории Лесного девочка получит компенсацию
20:27 Ремонт развязки «Бухара — Урал» заставит автобус изменить маршрут
20:08 Пожар в Краснотурьинске унёс две жизни
19:21 Книжный фестиваль пройдёт в Парке Маяковского в День защиты детей
18:53 В Екатеринбурге прошёл суд над участницей мошеннического сговора
18:22 В УрФУ разработали новый холодильный компрессор
17:58 Синоптики предупреждают о перепадах температуры в Свердловской области: от -5°C до +22°C
17:43 Верховный суд Чувашии отменил решение о досрочном освобождении виновника смертельного ДТП у «Алатыря» в Екатеринбурге
17:12 Глава СК поручил проверить свердловское село, жители которого заявили об отсутствии детсадов
16:56 Почти половина екатеринбуржцев задумывается об освоении новой профессии
16:24 Более 250 юных дарований со всей России участвовали в форуме «ArtНавигатор» в Екатеринбурге
15:44 В посёлке Сарапулка Берёзовского округа вспыхнул крупный пожар
14:53 Юных уральцев приглашают на ретро-ралли в Музейный комплекс Верхней Пышмы в День защиты детей
14:40 Крупный пожар в Артинском районе мог вспыхнуть из-за стеклянной банки
14:16 С полиции взыскали 55,3 тысячи за незаконное задержание Дмитрия Бахтина во время пикета
13:14 У резиденции свердловского губернатора снова пикет
12:51 В Свердловской области откроется магистратура по искусственному интеллекту
12:37 Пострадавшим от пожара в Артинском районе пообещали помощь
11:35 В преддверии фестиваля STENOGRAFFIA в Екатеринбурге на Химмаше появится скульптура
11:00 В Екатеринбурге девочка стала перебегать через дорогу и попала под машину
10:34 Обвиняемой в убийстве опекунше Далера предложили сделку со следствием
10:05 На три тысячи оштрафовали посадившую за руль восьмимесячную дочку екатеринбурженку
09:24 Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности на юге Свердловской области
20:34 В деревне Берёзовка началась прокурорская проверка
20:12 Крупный пожар прокатился по деревне Берёзовка
19:45 Водоёмы Екатеринбурга не готовы к купальному сезону
Все новости Свердловской области
16:57 Прокуратура проверит ситуацию в школе Воронежа
16:14 В Воронеже школьниц перед ЕГЭ заставили снимать нижнее бельё
12:39 The Guardian: глава израильской разведки преследовал прокурора МУС
17:18 ГИБДД переименовали обратно в ГАИ
16:18 В Новосибирском зоопарке на свет появились 12 котят манула
15:51 Аэропорт Элисты принял первый лайнер после двухлетнего перерыва
14:59 Бывший главный инженер шахты, где погиб 51 человек, получил 4 года общего режима
13:28 В компании СДЭК по-прежнему не восстановили работу из-за технического сбоя
12:27 Красноярский магазин убрал из продажи «Вредные советы» Остера по требованию прокуратуры
11:40 В ГД предложили ввести уголовное наказание за использование дипфейков в преступных целях
18:02 Первый человек с нейрочипом в мозгу рассказал об изменениях в своей жизни
16:15 Депутат ГД заявил, что под закон о пропаганде наркотиков не подпадет классика литературы
15:04 Военный суд отказал следствию в переводе генерала Попова из СИЗО
14:26 Комитет ГД рекомендовал принять поправку о штрафах за пропаганду наркотиков в искусстве
12:42 Громкое уголовное дело о махинациях в судах Москвы прекратят по сроку давности
10:08 В Армении на акциях гражданского неповиновения задержаны 67 человек
16:33 Жители Искитима провели митинг против строительства металлопрокатного завода
15:27 Рядом с аэропортом Перми появилась надпись для пассажиров «Добро пожаловать в Пензу!»
13:30 В мэрии Челябинска прошли обыски по делу о взятке в 30 тысяч рублей
11:30 Вице-спикер ГД предложил министру труда сократить рабочую пятницу для женщин
10:29 СК: суд арестовал главу управления департамента Минобороны Вертелецкого
16:41 Замначальника ГУФСИН по Московской области отправили в СИЗО до 20 июля
16:05 Задержан замглавы ГУФСИН Подмосковья
15:23 Глава Воронежа объявил об отставке
14:58 В Уфе сотрудник ОБОП заявил пенсионерке, что ее хотят убить, и потребовал 15 млн рублей
13:18 В Якутске подполковник МВД получил 10 лет строгого режима за взятку в 16 тысяч рублей
Все новости России и мира
21:13 Пострадавшая в ДТП на территории Лесного девочка получит компенсацию
20:27 Ремонт развязки «Бухара — Урал» заставит автобус изменить маршрут
20:08 Пожар в Краснотурьинске унёс две жизни
19:21 Книжный фестиваль пройдёт в Парке Маяковского в День защиты детей
18:53 В Екатеринбурге прошёл суд над участницей мошеннического сговора
18:22 В УрФУ разработали новый холодильный компрессор
17:58 Синоптики предупреждают о перепадах температуры в Свердловской области: от -5°C до +22°C
17:43 Верховный суд Чувашии отменил решение о досрочном освобождении виновника смертельного ДТП у «Алатыря» в Екатеринбурге
17:12 Глава СК поручил проверить свердловское село, жители которого заявили об отсутствии детсадов
16:56 Почти половина екатеринбуржцев задумывается об освоении новой профессии
16:50 Валерий Сухих: Осинский округ демонстрирует значительные успехи в привлечении средств на благоустройство
16:24 Более 250 юных дарований со всей России участвовали в форуме «ArtНавигатор» в Екатеринбурге
15:44 В посёлке Сарапулка Берёзовского округа вспыхнул крупный пожар
14:53 Юных уральцев приглашают на ретро-ралли в Музейный комплекс Верхней Пышмы в День защиты детей
14:40 Крупный пожар в Артинском районе мог вспыхнуть из-за стеклянной банки
14:16 С полиции взыскали 55,3 тысячи за незаконное задержание Дмитрия Бахтина во время пикета
14:05 Студенты Пермского политеха разработали автоматическую тележку для перемещения грузов на производстве
14:04 Как провести сделку с недвижимостью онлайн из двух личных кабинетов Росреестра
13:14 У резиденции свердловского губернатора снова пикет
12:51 В Свердловской области откроется магистратура по искусственному интеллекту
12:37 Пострадавшим от пожара в Артинском районе пообещали помощь
11:35 В преддверии фестиваля STENOGRAFFIA в Екатеринбурге на Химмаше появится скульптура
11:00 В Екатеринбурге девочка стала перебегать через дорогу и попала под машину
10:34 Обвиняемой в убийстве опекунше Далера предложили сделку со следствием
10:05 На три тысячи оштрафовали посадившую за руль восьмимесячную дочку екатеринбурженку
09:37 Помощь детям и защита Родины — дела настоящих мужчин
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK