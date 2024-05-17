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Пьяный водитель грузовика подверг опасности жителей Богдановича

19.42 Пятница, 24 мая 2024
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Пьяная езда потому сурово наказывается российскими законами, что представляет опасность для граждан — как прохожих, так и водителей. Ещё опаснее, когда сесть за руль выпивши додумывается водитель грузовика, ведь его автотранспорт, выйдя из-под контроля, без наделать может гораздо больших, чем легковушка.

Именно такого водителя грузовика остановили сегодня, 24 мая, автоинспекторы города Богданович Свердловской области. Пьян мужчина был так сильно, что не мог проехать прямо. Именно «вихляющая» траектория грузового автомобиля марки «Хово» и привлекла внимание экипажа ДПС, дежурившего на улице Кунавина.

«Пьяный» грузовик постовые остановили, а его рулевого убедили пройти процедуру освидетельствования на трезвость. Алкотестер состояние опьянения подтвердил — водитель выдыхал воздух, содержащий 0.842 мг/л алкоголя.

Разумеется, обратно за руль поддатого гражданина постовые больше не пустили. На улицу Кунавина вызвали эвакуатор, который отбуксировал грузовик на спецстоянку в Екатеринбурге, ну а на водителя составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Его ждёт суд.

Про пьяного водителя грузовика известно, что ему 37 лет и он житель Богдановича. В беседе с инспекторами он пояснил, что находился дома и распивал спиртные напитки, когда ему позвонили с работы и сказали, что необходимо доехать до шиномонтажа, чтобы отремонтировать колесо на грузовом автомобиле. Так как автомобиль находился возле дома, то он решил не дожидаться, когда протрезвеет, а сразу съездить на шиномонтаж. Не доехал.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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