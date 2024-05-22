Пять человек пострадали в ДТП под Алапаевском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Неудачей закончились поездки для двух водителей и их пассажиров, ехавших сегодня по автодороге «Нижняя Салда-Алапаевск». Пятеро из них в итоге оказались в больнице.Столкновение двух автомобилей на автодороге «Нижняя Салда-Алапаевск» произошло сегодня, 23 мая, примерно в шесть часов вечера. Первой из машин — автомобилем марки «ВАЗ-2115» управлял 50-летний мужчина. На 79 километре, выезжая со второстепенной дороги на главную, он, вопреки правилам движения, не пропустил грузопассажирскую «ГАЗель», в результате чего и произошло столкновение.В результате ДТП «ГАЗель», за рулём которой сидел 36-летний водитель, опрокинулась. При этом травмы различной степени тяжести получили и «рулевой», и три его пассажира. Водитель «ВАЗа» тоже лёгким испугом не отделался. Всех пятерых на каретах «Скорой помощи» доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.Как сообщает ГИБДД по Свердловской области, описанное ДТП не привело к затруднению движения на данном участке дороги. На место происшествия выезжали автоинспекторы. Ими были проведены необходимые процессуальные действия. Сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств инцидента.