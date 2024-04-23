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В Верхней Пышме пропал 13-летний мальчик
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Верхней Пышме ищут 13-летнего Матвея Портнова. Вчера, 23 апреля, родные не дождались его дома. В поисках ребёнка участвуют волонтёры «Прорыва» и полиция.
Мальчик ростом 132 сантиметра, среднего телосложения, с карими глазами и русыми волосами. На момент пропажи был в коричневой кофте, спортивных брюках «джогерах», чёрных кроссовках с белыми полосками и чёрной куртке.
Розыском пропавшего занимается МО МВД Россий «Верхнепышминский» Всех, кто знает где может находиться мальчик, просят обращаться по телефону +7 343 685-36-92 или по номерам: «112» и «102». Также можно связаться с волонтёрами поискового отряда: +79002147026 (Евгений), +79521303370 (Надежда).
Мальчик ростом 132 сантиметра, среднего телосложения, с карими глазами и русыми волосами. На момент пропажи был в коричневой кофте, спортивных брюках «джогерах», чёрных кроссовках с белыми полосками и чёрной куртке.
Розыском пропавшего занимается МО МВД Россий «Верхнепышминский» Всех, кто знает где может находиться мальчик, просят обращаться по телефону +7 343 685-36-92 или по номерам: «112» и «102». Также можно связаться с волонтёрами поискового отряда: +79002147026 (Евгений), +79521303370 (Надежда).
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