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Наркотики в станке для бритья попытались доставить в исправительное учреждение Свердловской области
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Сотрудники Лечебного исправительного учреждения №51 ГУФСИН России по Свердловской области обнаружили наркотики в станке для бритья. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
При досмотре передачи для осужденного был обнаружен прозрачный полимерный пакет с порошком белого цвета, спрятанный в ручке станка для бритья.
Экспертиза показала, что вещество является наркотическими средствами n-метилэфедрон и мефедрон общей массой более 1 грамма. Уголовное дело по статье 228 УК РФ (Незаконный оборот наркотических средств) уже возбуждено.
При досмотре передачи для осужденного был обнаружен прозрачный полимерный пакет с порошком белого цвета, спрятанный в ручке станка для бритья.
Экспертиза показала, что вещество является наркотическими средствами n-метилэфедрон и мефедрон общей массой более 1 грамма. Уголовное дело по статье 228 УК РФ (Незаконный оборот наркотических средств) уже возбуждено.
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