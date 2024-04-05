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Возле ТЦ «Мега» в Екатеринбурге сгорела «ГАЗель»
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Пожар посреди проезжей части возник сегодня в Екатеринбурге. Горел грузовой автомобиль «ГАЗель». Причины пожара пока неизвестны, но нанесённый огнём урон легко объясняется грузом, который перевозила машина.
Картоном был забит кузов «ГАЗели», вспыхнувшей сегодня на территории Верх-Исетского административного района Екатеринбурга. Машина находилась на улице Металлургов, когда её пришлось тушить. Самостоятельно справиться с этой задачей водитель не сумел, на место происшествия выезжали специалисты МЧС.
Огненное происшествие обошлось без пострадавших, если не считать самой «пылкой» машины. По некоторым оценкам, восстановлению она не подлежит. От высоких температур у «ГАЗели» полопались всё колёса, обгорел кузов, вывалились стёкла и фары.
Любопытно, что «ГАЗель» загорелась всего в десятках метров от торгового центра «Мега», в который за сегодняшний день пожарным пришлось выезжать дважды — первый раз ранним утром из-за пожара на паркинге, а второй — чуть позже, когда вспыхнули жировые отложения в одном из пунктов питания. Близость дорожного пожара даже позволило некоторым СМИ заявить, что «Мега» в эту пятницу горела трижды.
Картоном был забит кузов «ГАЗели», вспыхнувшей сегодня на территории Верх-Исетского административного района Екатеринбурга. Машина находилась на улице Металлургов, когда её пришлось тушить. Самостоятельно справиться с этой задачей водитель не сумел, на место происшествия выезжали специалисты МЧС.
Огненное происшествие обошлось без пострадавших, если не считать самой «пылкой» машины. По некоторым оценкам, восстановлению она не подлежит. От высоких температур у «ГАЗели» полопались всё колёса, обгорел кузов, вывалились стёкла и фары.
Любопытно, что «ГАЗель» загорелась всего в десятках метров от торгового центра «Мега», в который за сегодняшний день пожарным пришлось выезжать дважды — первый раз ранним утром из-за пожара на паркинге, а второй — чуть позже, когда вспыхнули жировые отложения в одном из пунктов питания. Близость дорожного пожара даже позволило некоторым СМИ заявить, что «Мега» в эту пятницу горела трижды.
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