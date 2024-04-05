Возрастное ограничение 18+
В екатеринбургском ТРЦ «Мега» загорелся один из ресторанов на фудкорте
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 5 апреля, в екатеринбургском ТРЦ «Мега» произошел еще один пожар. Загорелся один из ресторанов на фудкорте, об этом сообщают несколько СМИ.
Эвакуировано порядка 2 тысяч человек, в том числе 107 детей. Информации о пострадавших в результате этих пожаров не поступало.
Напомним, ранним утром загорелась парковка торгового центра под гипермаркетом OBI. Предварительно, из-за короткого замыкания.
Сейчас ТЦ эвакуировали. Как оказалось, тревога не была ложной. В одном из ресторанов на фудкорте произошло возгорание жировых отложений, сообщают в МЧС,
— пишет тг-канал «Инцидент Екатеринбург»
Эвакуировано порядка 2 тысяч человек, в том числе 107 детей. Информации о пострадавших в результате этих пожаров не поступало.
Напомним, ранним утром загорелась парковка торгового центра под гипермаркетом OBI. Предварительно, из-за короткого замыкания.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге в ТРЦ «Мега» произошел пожар
05 апреля 2024
05 апреля 2024
В екатеринбургском аквапарке «Лимпопо» произошёл пожар
02 апреля 2024
02 апреля 2024
В пресс-службе УЗТМ опровергли информацию о пожаре в их цеху
01 апреля 2024
01 апреля 2024