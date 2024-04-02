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В Екатеринбурге в ТРЦ «Мега» произошел пожар
Фото: МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге в торговом центре «Мега» произошел пожар. Инцидент начался около 07:30 со стороны магазина OBI. На место происшествия прибыли несколько пожарных машин. Об этом сообщило издание Е1.
В 08:00 сотрудников уже начали запускать в здание ТРЦ.
На площади 4 кв.м повреждены коммуникации в паркинге на 1-м уровне торгово-развлекательного центра. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 20 человек. Пострадавших нет. К месту пожара выезжали 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Пожар ликвидирован сотрудниками первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарных подразделений,
— рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области
В 08:00 сотрудников уже начали запускать в здание ТРЦ.
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