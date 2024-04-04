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От разрыва снаряда в Свердловской области погиб житель поселка
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В поселке Соколовка Верхнепышминского городского округа от взрыва снаряда погиб мужчина, сообщил паблик ВК «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район». Предположительно, он распиливал в своём саду боеприпас для сдачи цветных металлов в металлолом.
В областном ГУ МВД подтвердили гибель человека. Погибшим оказался местный житель по имени Александр, 1980 года рождения.
Поблизости от поселка Соколовка находится ряд военных объектов, в том числе полигон, где утилизируют боеприпасы Минобороны. Местные жители уже привыкли к звукам взрывов. Громкий хлопок жители Соколовки слышали в ночь с 3 на 4 апреля. По всей видимости, именно в тот момент и погиб Александр.
Инциденты, связанные с военными боеприпасами случаются в этой части Свердловской области регулярно – в июле 2022 года неизвестный оставил артиллерийский снаряд на мусорке в поселке Красный, в июне 2022 года, распиливая боеприпас на металлолом, погиб житель расположенного неподалеку от Соколовки поселка Нагорный, в январе 2022 года от несанкционированного разрыва снаряда во время работ по его утилизации в Реже погиб один человек, семеро получили ранения. А в конце 2021 года ФСБ задержала жителя поселка Красный, который в своём частном доме хранил два артиллерийских снаряда, 180 взрывателей, а также патроны различного калибра.
В областном ГУ МВД подтвердили гибель человека. Погибшим оказался местный житель по имени Александр, 1980 года рождения.
Собранные материалы по этому ЧП переданы для принятия процессуального решения в органы районного СК,
— рассказал начальник пресс-службы
областного главка МВД
Валерий Горелых
областного главка МВД
Валерий Горелых
Поблизости от поселка Соколовка находится ряд военных объектов, в том числе полигон, где утилизируют боеприпасы Минобороны. Местные жители уже привыкли к звукам взрывов. Громкий хлопок жители Соколовки слышали в ночь с 3 на 4 апреля. По всей видимости, именно в тот момент и погиб Александр.
Инциденты, связанные с военными боеприпасами случаются в этой части Свердловской области регулярно – в июле 2022 года неизвестный оставил артиллерийский снаряд на мусорке в поселке Красный, в июне 2022 года, распиливая боеприпас на металлолом, погиб житель расположенного неподалеку от Соколовки поселка Нагорный, в январе 2022 года от несанкционированного разрыва снаряда во время работ по его утилизации в Реже погиб один человек, семеро получили ранения. А в конце 2021 года ФСБ задержала жителя поселка Красный, который в своём частном доме хранил два артиллерийских снаряда, 180 взрывателей, а также патроны различного калибра.
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