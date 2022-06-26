Под Верхней Пышмой произошел взрыв
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Под Верхней Пышмой в поселке Нагорном произошел взрыв при распиле снаряда. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на очевидца.
Староста поселка Елена Котова подтвердила информацию о взрыве. На месте работают сотрудники МЧС, скорой помощи, полиции и ОМОН. По предварительным данным, погиб один человек.
Официальные причины ЧП пока неизвестны.
Староста поселка Елена Котова подтвердила информацию о взрыве. На месте работают сотрудники МЧС, скорой помощи, полиции и ОМОН. По предварительным данным, погиб один человек.
Официальные причины ЧП пока неизвестны.
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