В посёлке Красный местные жители обнаружили выброшенный артиллерийский снаряд
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В посёлке Красный под Верхней Пышмой местные жители обнаружили артиллерийский снаряд, оставленный возле мусорных контейнеров. К месту с находкой очевидцы сразу вызвали экстренные службы.
Об этом сообщает паблик «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район». Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых порталу E1.RU информацию о найденном снаряде подтвердил.
Он заверил, что никакой опасности для местных жителей этот снаряд не представляет, так как является учебным. Однако его изъяли сотрудники полиции. Сейчас они устанавливают происхождение учебного снаряд, чтобы понять, как он попал на мусорку.
Напомним, что месяц назад в посёлке Нагорный, который находится недалеко от Адуйского танкового полигона, погиб мужчина от разрыва боеприпаса, так как, со слов местных жителей, попытался его распилить.
Об этом сообщает паблик «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район». Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых порталу E1.RU информацию о найденном снаряде подтвердил.
Он заверил, что никакой опасности для местных жителей этот снаряд не представляет, так как является учебным. Однако его изъяли сотрудники полиции. Сейчас они устанавливают происхождение учебного снаряд, чтобы понять, как он попал на мусорку.
Напомним, что месяц назад в посёлке Нагорный, который находится недалеко от Адуйского танкового полигона, погиб мужчина от разрыва боеприпаса, так как, со слов местных жителей, попытался его распилить.
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