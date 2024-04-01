В столице Урала обстреляли автомобиль с шестилетней девочкой





рассказала горожанка местной «Комсомольской правде». «За рулём была мама. Она пошутила, что кто-то мог стрелять по нам. Я же подумала, что это камень прилетел с проезжей части. Поехали в ближайший сервис. А когда сказали, что всё случилось на Базовом, то нам сразу сказали – "там часто стреляют по стеклам"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В столице Урала неизвестные обстреляли автомобиль, в котором с мамой и бабушкой ехала шестилетняя девочка. О произошедшем рассказал её мама.С её слов, это произошло примерно в 09.30 утром 1 апреля, когда они ехали переулку Базовому со стороны Сибирского тракта в сторону «Леруа Мерлен» мимо парка Маяковского. Они услышали хлопок и увидели, как разбилось окно водительской двери.Девушка написала заявление в полицию.В городском УМВД сообщили, что заявление приняли в отделении полиции №7 и что сотрудники службы участковых уполномоченных уже проводят проверку. В пресс-группе также добавили, что на данный момент утверждать о применении какого-либо оружии ещё рано.