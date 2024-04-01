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Пожарные ликвидировали открытое горение в цеху на Уралмаше в Екатеринбурге
Кадр из видео: МЧС
Пожарные ликвидировали открытое горение на территории цеха на Уралмаше в Екатеринбурге, где сегодня вспыхнул крупный пожар, сообщает пресс-служба МЧС.
Стало известно, что горел цех по производству трансформаторов.
В МЧС также рассказали, что во время пожара огнеборцы эвакуировали из издания 24 баллона, 20 из которых с кислородом и 4 с пропаном. Также до прибытия спасателей самостоятельно вышли из здания 15 человек.
Напомним, что прокуратура Орджоникидзевского района обещала проконтролировать установление обстоятельств пожара.
Стало известно, что горел цех по производству трансформаторов.
В МЧС также рассказали, что во время пожара огнеборцы эвакуировали из издания 24 баллона, 20 из которых с кислородом и 4 с пропаном. Также до прибытия спасателей самостоятельно вышли из здания 15 человек.
Напомним, что прокуратура Орджоникидзевского района обещала проконтролировать установление обстоятельств пожара.
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