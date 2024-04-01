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Пожарные ликвидировали открытое горение в цеху на Уралмаше в Екатеринбурге

17.23 Понедельник, 1 апреля 2024
Кадр из видео: МЧС
Пожарные ликвидировали открытое горение на территории цеха на Уралмаше в Екатеринбурге, где сегодня вспыхнул крупный пожар, сообщает пресс-служба МЧС.

Стало известно, что горел цех по производству трансформаторов.

В МЧС также рассказали, что во время пожара огнеборцы эвакуировали из издания 24 баллона, 20 из которых с кислородом и 4 с пропаном. Также до прибытия спасателей самостоятельно вышли из здания 15 человек.

Напомним, что прокуратура Орджоникидзевского района обещала проконтролировать установление обстоятельств пожара.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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12:05 Восемь лет лишения свободы грозит екатеринбуржцу, пытавшемуся дать взятку автоинспекторам
11:42 Дело об убийстве екатеринбурженки в Заречном передали в суд
11:16 В Екатеринбурге поймали сутенёра-рецидивиста
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