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Площадь пожара в Екатеринбурге достигла 4500 квадртаных метров
Кадр из видео: МЧС
Площадь пожара в цеху одного екатеринбургских предприятий на Уралмаше достигла 4500 квадратных метров. В горящем здании обрушилась кровля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
На месте происшествия специалисты МЧС развернули оперативный штаб, наращивается группировка сил и средств. На данный момент к ликвидации пожара привлечены 64 специалисты и 22 единицы техники. Обстановку разведывают с помощью беспилотника.
В пресс-службе ведомства также рассказали, что огнеборцы вынесли из цеха 15 баллонов с кислородом и 2 – с пропаном. По последней информации, пожар локализовали.
Согласно данным стационарных станций содержание вредных веществ в воздухе не превышает допустимого уровня концентрации.
«По уточненной информации, площадь пожара увеличилась до 4 500 квадратных метров. Из них кровля обрушилась на 300 квадратных метрах. Самостоятельно вышли на улицу 15 человек»,
– говорится в сообщении спасателей.
На месте происшествия специалисты МЧС развернули оперативный штаб, наращивается группировка сил и средств. На данный момент к ликвидации пожара привлечены 64 специалисты и 22 единицы техники. Обстановку разведывают с помощью беспилотника.
В пресс-службе ведомства также рассказали, что огнеборцы вынесли из цеха 15 баллонов с кислородом и 2 – с пропаном. По последней информации, пожар локализовали.
Согласно данным стационарных станций содержание вредных веществ в воздухе не превышает допустимого уровня концентрации.
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