Площадь пожара в Екатеринбурге достигла 4500 квадртаных метров





– говорится в сообщении спасателей. «По уточненной информации, площадь пожара увеличилась до 4 500 квадратных метров. Из них кровля обрушилась на 300 квадратных метрах. Самостоятельно вышли на улицу 15 человек»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Площадь пожара в цеху одного екатеринбургских предприятий на Уралмаше достигла 4500 квадратных метров. В горящем здании обрушилась кровля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.На месте происшествия специалисты МЧС развернули оперативный штаб, наращивается группировка сил и средств. На данный момент к ликвидации пожара привлечены 64 специалисты и 22 единицы техники. Обстановку разведывают с помощью беспилотника.В пресс-службе ведомства также рассказали, что огнеборцы вынесли из цеха 15 баллонов с кислородом и 2 – с пропаном. По последней информации, пожар локализовали.Согласно данным стационарных станций содержание вредных веществ в воздухе не превышает допустимого уровня концентрации.