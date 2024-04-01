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Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в екатеринбургской промзоне

17.07 Понедельник, 1 апреля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга обещала проконтролировать установление обстоятельств пожара на территории промзоны на улице Машиностроителей. На место происшествия выехал районный прокурор Константин Паначев.

«Точная причина возгорания будет установлена специалистами по результатам пожарно-технической экспертизы. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин возникновения пожара на указанной территории»,

– сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.


Напомним, что, по данным МЧС, площадь пожара достигла 4500 квадратных метров.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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11:42 Дело об убийстве екатеринбурженки в Заречном передали в суд
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20:08 Более 50 гектаров торфяных пожаров потушили в Свердловской области
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18:25 Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит помощи у автомобилистов Каменска-Уральского в поиске человека
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