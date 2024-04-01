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В пресс-службе УЗТМ опровергли информацию о пожаре в их цеху
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В пресс-службе УЗТМ, со стороны которого идёт дым, опровергли информацию о пожаре в их цеху и заявили, что пожар находится от производственных объектов предприятия.
Ранее очевидцы предполагали, что загорелось здание Уралмашзавода.
Работник, связавшийся с изданием «Инцидент Екатеринбург», заявил, что загорелся 57-й цех, который относится либо к «Электромашиностроительному заводу», либо к «Энерготрансстрою». По данным издания, очагом возгорания стала синяя пластиковая бочка с лаком. Очевидцы засняли, как она говорит.
Со слов одного из свидетелей пожара, рядом с ней что-то резали болгаркой. Из-за того, что бочка не была закрыта, хватило нескольких искр, чтобы лак вспыхнул.
В МЧС сообщили, что огонь охватил 4000 квадратных метров кровли.
Ранее очевидцы предполагали, что загорелось здание Уралмашзавода.
Работник, связавшийся с изданием «Инцидент Екатеринбург», заявил, что загорелся 57-й цех, который относится либо к «Электромашиностроительному заводу», либо к «Энерготрансстрою». По данным издания, очагом возгорания стала синяя пластиковая бочка с лаком. Очевидцы засняли, как она говорит.
Со слов одного из свидетелей пожара, рядом с ней что-то резали болгаркой. Из-за того, что бочка не была закрыта, хватило нескольких искр, чтобы лак вспыхнул.
В МЧС сообщили, что огонь охватил 4000 квадратных метров кровли.
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