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В Екатеринбурге на Уралмаше загорелась кровля цеха
Фото: Антон Каптелов / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на улице Машиностроителей вспыхнул пожар. В пресс-службе МЧС сообщают, что загорелась кровля цеха. Очевидцы предполагают, что загорелось одно из зданий «Уралмашзавода». Дым видно из нескольких районов города.
Информации о пострадавших пока нет. В ликвидации пожара участвуют 13 единиц спецтехники.
«Прибывшие к месту вызов пожарно-спасательные подразделения установили, что на территории промышленной площадки происходит горение кровли цеха. Огнеборцы ведут разведку на месте пожара и прилагают все усилия для его локализации»,
– говорится в сообщении спасателей.
Информации о пострадавших пока нет. В ликвидации пожара участвуют 13 единиц спецтехники.
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