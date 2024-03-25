В Екатеринбурге на Уралмаше загорелась кровля цеха





– говорится в сообщении спасателей. «Прибывшие к месту вызов пожарно-спасательные подразделения установили, что на территории промышленной площадки происходит горение кровли цеха. Огнеборцы ведут разведку на месте пожара и прилагают все усилия для его локализации»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на улице Машиностроителей вспыхнул пожар. В пресс-службе МЧС сообщают, что загорелась кровля цеха. Очевидцы предполагают, что загорелось одно из зданий «Уралмашзавода». Дым видно из нескольких районов города.Информации о пострадавших пока нет. В ликвидации пожара участвуют 13 единиц спецтехники.