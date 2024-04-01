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Площадь пожара в Екатеринбурге может достигать 4000 квадратных метров
Фото: Антон Каптелов / Вечерние ведомости
В пресс-службе МЧС сообщают, что площадь пожара в Екатеринбурге на Уралмаше может составлять 4 000 квадратных метров.
Там также уточнили, что в тушении задействованы 52 специалиста и 17 спецмашин. Предположительно, горит «Уралмашзавод».
«Огонь охватил 4 000 квадратных метров кровли цеха. Сведений о пострадавших не поступало»,
– говорится в телеграм-канале МЧС.
Там также уточнили, что в тушении задействованы 52 специалиста и 17 спецмашин. Предположительно, горит «Уралмашзавод».
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