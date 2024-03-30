В Каменске-Уральском неизвестные обстреляли новый автобус

– рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Сейчас сотрудники территориального ОВД анализируют съемки с камер видеонаблюдения и опрашивают жителей микрорайона для того, чтобы установить личности двух подростков, которые были замечены вблизи места происшествия. По предварительным данным, несовершеннолетние применили в ходе своего противоправного поступка рогатку или пневматический пистолет»,