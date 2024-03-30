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В Каменске-Уральском неизвестные обстреляли новый автобус
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском неизвестные обстреляли автобус. К счастью, никто не пострадал. Удар приняло окно – стекло покрылось паутиной трещин, но не разбилось. В полиции предполагают, что открыть стрельбу могли подростки.
Видео из салона обстрелянного автобуса опубликовали в сообществе «Инцидент Каменск-Уральский».
Напомним, что 16 марта на станции Чапаевская обстреляли два вагона электрички. Позже сотрудники полиции задержали двух подростков.
Видео из салона обстрелянного автобуса опубликовали в сообществе «Инцидент Каменск-Уральский».
«Сейчас сотрудники территориального ОВД анализируют съемки с камер видеонаблюдения и опрашивают жителей микрорайона для того, чтобы установить личности двух подростков, которые были замечены вблизи места происшествия. По предварительным данным, несовершеннолетние применили в ходе своего противоправного поступка рогатку или пневматический пистолет»,
– рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Напомним, что 16 марта на станции Чапаевская обстреляли два вагона электрички. Позже сотрудники полиции задержали двух подростков.
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