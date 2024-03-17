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Стрелки по екатеринбургским электричкам оказались несовершеннолетними
Фото: Уральское управление МВД на транспорте
Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали людей, который в минувшую субботу обстреляли несколько электричек. Стрелками оказались двое несовершеннолетних парней.
Одному из задержанных 16 лет, и он живёт под присмотром старшей сестры. Второму 17, и он живёт с бабушкой. Оба сиротинушки додумались приобрести через интернет пневматический пистолет, имитирующий «Макара». Опробовать его они и отправились к железнодорожным путям, а лучшей мишени, чем проезжающие мимо электрички, они не нашли. Своими выстрелами и пневмата они перепугали пассажиров трёх маршрутов и нанесли ущерб железнодорожникам на сумму 200 тысяч рублей, побив стёкла в электричках.
Сообщается, что по факту обстрелов екатеринбургских электричек заведено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Но под суд попадёт только старший из двух стрелков, а второй будет давать показания в качестве свидетеля. В случае самого неблагоприятного для себя исхода, старших из хулиганов вполне может следующие семь лет провести за решёткой.
Одному из задержанных 16 лет, и он живёт под присмотром старшей сестры. Второму 17, и он живёт с бабушкой. Оба сиротинушки додумались приобрести через интернет пневматический пистолет, имитирующий «Макара». Опробовать его они и отправились к железнодорожным путям, а лучшей мишени, чем проезжающие мимо электрички, они не нашли. Своими выстрелами и пневмата они перепугали пассажиров трёх маршрутов и нанесли ущерб железнодорожникам на сумму 200 тысяч рублей, побив стёкла в электричках.
Сообщается, что по факту обстрелов екатеринбургских электричек заведено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Но под суд попадёт только старший из двух стрелков, а второй будет давать показания в качестве свидетеля. В случае самого неблагоприятного для себя исхода, старших из хулиганов вполне может следующие семь лет провести за решёткой.
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В Екатеринбурге под обстрел попала электричка
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