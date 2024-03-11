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В Екатеринбурге под обстрел попала электричка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вечером, 16 марта, на станции Чапаевская обстреляли два вагона электрички. На остановке Станция Лечебная людей из-за этого просили ехать пригнувшись.
Источник E1 подтвердил эту информацию. Официальных комментариев не поступало.
«Брат только что приехал с Компрессорного района, на остановке Лечебный пассажирам проводники сказали лечь на пол. Также сказали, что на Чапаевской расстреляли два вагона предыдущего поезда»,
— рассказала читательница Е1.
Источник E1 подтвердил эту информацию. Официальных комментариев не поступало.
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