В Екатеринбурге под обстрел попала электричка





— рассказала читательница Е1. «Брат только что приехал с Компрессорного района, на остановке Лечебный пассажирам проводники сказали лечь на пол. Также сказали, что на Чапаевской расстреляли два вагона предыдущего поезда»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Вечером, 16 марта, на станции Чапаевская обстреляли два вагона электрички. На остановке Станция Лечебная людей из-за этого просили ехать пригнувшись.Источник E1 подтвердил эту информацию. Официальных комментариев не поступало.