Сотрудники МЧС спасли 12 рыбаков с отколовшейся льдины в Свердловской области





— рассказал начальник водолазного поисково-спасательного подразделения. «Мы регулярно проводим профилактические рейды, осматриваем лёд на предмет наличия трещин и предупреждаем об этом рыбаков, но они не всегда к нам прислушиваются. Пару часов назад откололась льдина, на которой дрейфовало порядка 12 человек. Все были успешно спасены, доставлены на берег. Пострадавших и жертв нет»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Вчера, 30 марта, на Белоярском водохранилище специалисты МЧС спасли 12 рыбаков, застрявших на отколовшейся льдине. Их эвакуировали до берега на аэролодке «Пиранья», сообщили в МЧС России по Свердловской области.После завершения спасательной операции, спасатели отправились проводить разъяснительную работу с рыбаками, проводящими свой досуг в опасной близости от кромки льда.