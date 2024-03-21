Граната на чердаке привела к эвакуации жилого дома в Каменске-Уральском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Небольшую суматоху вызвала находка, сделанная на чердаке одного из многоквартирных домов Каменска-Уральского. Из-за неё дом оцепили и эвакуировали.Полицейским Каменска-Уральского пришло сообщение, что в одном из домов на улице Набережной на чердаке лежит предмет, напоминающий взрывное устройство. По прибытие к указанному месту, силовики оцепили здание и провели эвакуацию всего пятиэтажного жилого строения. Только после этого специалисты приступили к обследованию чердачной находки.Выяснилось, что сообщившим о взрывном устройстве не показалось — на чердаке дома действительно лежала граната. Вот только она оказалось небоевой. Сообщается так же, что вместе с гранатой были найдены патроны. Насколько боеспособны они не уточняется.После того, как выяснилось, что граната не представляет никакой опасности, жильцам эвакуированного дома разрешили снова войти в здание. В свете последних событий в стране, вряд ли кому-то подобные меры предосторожности показались излишними.