Возрастное ограничение 18+
Граната на чердаке привела к эвакуации жилого дома в Каменске-Уральском
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Небольшую суматоху вызвала находка, сделанная на чердаке одного из многоквартирных домов Каменска-Уральского. Из-за неё дом оцепили и эвакуировали.
Полицейским Каменска-Уральского пришло сообщение, что в одном из домов на улице Набережной на чердаке лежит предмет, напоминающий взрывное устройство. По прибытие к указанному месту, силовики оцепили здание и провели эвакуацию всего пятиэтажного жилого строения. Только после этого специалисты приступили к обследованию чердачной находки.
Выяснилось, что сообщившим о взрывном устройстве не показалось — на чердаке дома действительно лежала граната. Вот только она оказалось небоевой. Сообщается так же, что вместе с гранатой были найдены патроны. Насколько боеспособны они не уточняется.
После того, как выяснилось, что граната не представляет никакой опасности, жильцам эвакуированного дома разрешили снова войти в здание. В свете последних событий в стране, вряд ли кому-то подобные меры предосторожности показались излишними.
Полицейским Каменска-Уральского пришло сообщение, что в одном из домов на улице Набережной на чердаке лежит предмет, напоминающий взрывное устройство. По прибытие к указанному месту, силовики оцепили здание и провели эвакуацию всего пятиэтажного жилого строения. Только после этого специалисты приступили к обследованию чердачной находки.
Выяснилось, что сообщившим о взрывном устройстве не показалось — на чердаке дома действительно лежала граната. Вот только она оказалось небоевой. Сообщается так же, что вместе с гранатой были найдены патроны. Насколько боеспособны они не уточняется.
После того, как выяснилось, что граната не представляет никакой опасности, жильцам эвакуированного дома разрешили снова войти в здание. В свете последних событий в стране, вряд ли кому-то подобные меры предосторожности показались излишними.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Туринске прокуратура нашла незаконным решение о признании дома на Фабричной пригодным для жизни
21 марта 2024
21 марта 2024
В воскресенье в пожаре сгорел екатеринбуржец
25 марта 2024
25 марта 2024
В Каменске-Уральском на пенсионерку упала ледяная глыба
18 марта 2024
18 марта 2024